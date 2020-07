Coronavirus, il punto: altro giorno senza decessi in regione, due tamponi positivi nel Lecchese

Solo due tamponi positivi al Covid-19 in provincia di Lecco. I dati relativi all'epidemia continuano a essere molto buoni per il nostro territorio, dove ormai il contagio sembra essersi azzerato. A livello regionale sono una trentina i nuovi test positivi, dato che deve comunque far mantenere alta l'attenzione generale riguardo possibili focolai isolati. Da inizio epidemia il totale dei positivi nel Lecchese sale a quota 2.876.

Il commento dell'assessore

«Quarto giorno consecutivo senza decessi e sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale. Dei 34 casi odierni, 6 sono debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici che proseguono senza sosta». L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di lunedì 27 luglio.

I dati di oggi, lunedì 27 luglio

i tamponi effettuati: 3.992, totale complessivo: 1.265.549

i nuovi casi positivi: 34 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 72.429 (+80) (70.551 guariti e 1.878 dimessi)

in terapia intensiva: 14 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 137 (-2)

i decessi: 0, totale complessivo: 16.801 (0)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi casi per provincia