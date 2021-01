Coronavirus, il punto: 116 nuovi casi nel Lecchese, rapporto al 13%

Sono 116 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di poco piùdi 25mila test effettuati in tutta la Lombardia. Un dato pressoché in linea con i giorni scorsi, ancora troppo alto. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 14.003.

A livello lombardo, a fronte di 25.011 tamponi effettuati, sono 3.267 i nuovi positivi (rapporto al 13%). I guariti/dimessi sono 847, in lieve rialzo i ricoveri (+21) e le terapie intensive (+3).

I dati di oggi, domenica 10 gennaio

i tamponi effettuati: 25.011 totale complessivo: 5.048.018

i nuovi casi positivi: 3.267 (di cui 118 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 417.173 (+847), di cui 3.839 dimessi e 413.334 guariti

in terapia intensiva: 459 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.598 (+21)

i decessi, totale complessivo: 25.787 (+59)

I nuovi casi per provincia