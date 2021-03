Coronavirus: 246 casi nel Lecchese, prosegue l'incremento dei ricoveri

Rapporto tamponi/positivi intorno al 10%. Preoccupano gli accessi in terapia intensiva, nelle ultime ventiquattro ore 27 in più. Altri 159 posti letto occupati dai pazienti meno gravi

Oggi in Lombardia sono 5.809 le persone positive al covid, con un altissimo numero di tamponi effettuati, 59.378. Il rapporto è di poco inferiore al 10%, per l'esattezza 9,78%.

Preoccupano gli accessi in terapia intensiva, nelle ultime ventiquattro ore 27 in più. Ora sono 694. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 159 unità per un totale di 6.068. Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 3.975; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 535.077. In una sola giornata, purtroppo, il virus ha ucciso altre 66 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 29.159.

Per quanto riguarda Lecco e la sua provincia, i nuovi casi di Covid-19 sono oggi 246, un dato altissimo che mancava da tempo. Da inizio pandemia nel nostro territorio le persone risultate positive hanno raggiunto quota 29.447.

I dati di oggi, sabato 13 marzo, in Lombardia

Tamponi effettuati: 59.378 totale complessivo: 7.288.380

Nuovi casi positivi: 5.809 totale 662.704

Guariti/dimessi totale complessivo: 539.052 (+3.975), di cui 5.083 dimessi e 529.994 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 694 (+27)

Ricoverati non in terapia intensiva: 6.068 (+159)

Persone decedute, totale complessivo: 29.159 (+66)

I nuovi casi per provincia