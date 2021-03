Coronavirus, il punto: boom di contagi nel Lecchese, il rapporto risale al 10%

Sono 165 i positivi in provincia a fronte di poco più di 20mila tamponi effettuati a livello regionale. Forte è l'impatto sulle strutture ospedaliere lombarde, dove si registrano altri 135 ingressi più di ieri

Covid in Lombardia: i dati di oggi, lunedì 15 marzo, non sono buoni. A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 i nuovi positivi (rapporto che sale al 10,1%). I guariti/dimessi sono 6.430. Forte è l'impatto sulle strutture ospedaliere, dove si registrano altri 121 ingressi più 14 nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda Lecco e la sua provincia, i nuovi casi di Covid-19 sono oggi 165, un dato molto alto considerando i tamponi effettuati in totale. Il Lecchese, oggi, è una delle province messe peggio in Lombardia. Da inizio pandemia nel nostro territorio le persone risultate positive hanno raggiunto quota 19.703.

I dati di oggi, lunedì 15 marzo, in Lombardia

i tamponi effettuati: 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) totale complessivo: 7.354.998

i nuovi casi positivi: 2.185 (di cui 126 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 546.761 (+6.430), di cui 5.015 dimessi e 541.746 guariti

in terapia intensiva: 728 (+14)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.198 (+121)

i decessi, totale complessivo: 29.299 (+79)

I nuovi casi per provincia

Milano: 658 di cui 220 a Milano città;

Bergamo: 125;

Brescia: 431;

Como: 33;

Cremona: 73;

Lecco: 165;

Lodi: 28;

Mantova: 58;

Monza e Brianza: 373;

Pavia: 88;

Sondrio: 10;

Varese: 88.

Moratti: «Stop immediato ad AstraZeneca»

Sulla vicende dei vaccini AstraZeneca, nel tardo pomeriggio la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha rilasciato la seguente dichiarazione: «In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti».