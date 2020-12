Coronavirus, il punto: aumento vertiginoso dei casi nel Lecchese. In Lombardia calano ancora i ricoverati

In aumento i tamponi effettuati, aumenta verticalmente il numero di positivi in provincia di Lecco. Nelle ultime ventiquattro ore sono ben 113 i nuovi casi, quasi cento in più rispetto ai 14 di ieri; la differenza può essere giustificata con un ritardo nell'inserimento degli esiti tra lunedì e martedì. Il totale delle persone contagiate dal Covid-19 nel territorio lecchese da inizio pandemia sale così a quota 12.468.

A livello lombardo continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-27) e nei reparti (-50). Il numero dei tamponi effettuati è 37.605 e 2.994 sono i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 9.045.

I dati di oggi, mercoledì 16 dicembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 37.605 totale complessivo: 4.514.914

i nuovi casi positivi: 2.994 (di cui 290 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 356.175 (+9.045), di cui 4.222 dimessi e 351.953 guariti

in terapia intensiva: 629 (-27)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.946 (-50)

i decessi, totale complessivo: 24.097 (+106)

I nuovi casi per provincia