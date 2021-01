Coronavirus, il punto: 44 positività nel Lecchese, nel conto anche i test rapidi. Vaccinazioni: somministrato il 70% delle dosi

Sono 44 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di oltre 35mila test effettuati in tutta la Lombardia. Un dato pressoché in linea con i giorni scorsi, in leggero miglioramento. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 14.374.

A livello lombardo, a fronte di 35.317 tamponi effettuati, sono 2.134 i nuovi positivi (6%). I guariti/dimessi sono 1.212. A partire da oggi, come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è stato inserito anche il dato dei test antigenici.

I dati di oggi, sabato 16 gennaio

i tamponi effettuati: 35.317 (di cui 26.717 molecolari e 8.601 antigenici) totale complessivo: 5.207.127

i nuovi casi positivi: 2.134 (di cui 156 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 428.393 (+1.212), di cui 4.011 dimessi e 424.382 guariti

in terapia intensiva: 454 (-12)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.664 (+63)

i decessi, totale complessivo: 26.172 (+78)

I nuovi casi per provincia

Milano: 729 di cui 365 a Milano città;

Bergamo: 82;

Brescia: 320;

Como: 165;

Cremona: 38;

Lecco: 44;

Lodi: 42;

Mantova: 171;

Monza e Brianza: 103;

Pavia: 143;

Sondrio: 67;

Varese: 179.

Vaccinazioni quasi a quota 165mila

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, venerdì 15, sono state effettuate 16.552 vaccinazioni anti-Covid. Il dato complessivo sale quindi a 165.523 somministrazioni dall'inizio della campagna, superando il 70% delle dosi finora disponibili. Il dato relativo alle somministrazioni di oggi, sabato 16 gennaio, verrà comunicato domani pomeriggio.