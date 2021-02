Coronavirus, il punto: nel Lecchese 91 nuovi casi, contagio stabile in Lombardia

Oggi in Lombardia diminuiscono i ricoverati nei reparti (-24) dopo il boom di incrementi di due giorni fa. A fronte di 42.508 tamponi effettuati, sono 2.540 i nuovi positivi (rapporto stabile al 5,9%). I guariti/dimessi sono 1.205. Sono questi i dati più significativi riguardanti la situazione Coronavirus in Lombardia a giovedì 18 febbraio, secondo il quotidiano report diffuso dalla Regione.

Per quanto riguarda Lecco e i comuni della provincia i nuovi contagi di oggi sono 91 ma a fronte di un gran numero di tamponi effettuati: da inizio pandemia nel nostro territorio si sono registrati in totale 16.337 casi di Covid-19. Oggi sono iniziate le vaccinazioni per gli over 80.

Tutti i dati di oggi, giovedì 18 febbraio

i tamponi effettuati: 42.508 (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) totale complessivo: 6.235.973

i nuovi casi positivi: 2.540 (di cui 92 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 492.112 (+1.205), di cui 3.355 dimessi e 488.757 guariti

in terapia intensiva: 368 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.716 (-24)

i decessi, totale complessivo: 27.938 (+55)

I nuovi casi per provincia