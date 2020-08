Coronavirus, il punto: improvviso aumento nel Lecchese, sono otto i tamponi positivi

Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+79) da Coronavirus in Lombardia, ma i numeri lecchesi fanno registrare un aumento improvviso. Questi i dati più significativi del consueto report quotidiano sulla situazione covid in Lombardia, relativi a mercoledì 19 agosto. Inoltre, nella giornata di oggi non si sono registrati decessi a livello regionale.

Nel territorio lecchese otto persone sono risultate positive al Sars-Cov-2, un dato poco incoraggiante rispetto al doppio zero degli ultimi due giorni. Ad oggi il numero di contagiati a Lecco e provincia dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 2.914.

Tutti i dati di oggi, 19 agosto, in Lombardia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

i tamponi effettuati: 9.000, totale complessivo: 1.432.476

i nuovi casi positivi: 91 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 75.398 (+79), di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti

in terapia intensiva: 14 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+1)

i decessi, totale complessivo: 16.844 (+4)

I nuovi casi per provincia: