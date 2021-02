Coronavirus, il punto: nel Lecchese 108 nuovi casi, il rapporto risale al 7%

Oggi in Lombardia, a fronte di 51.894 tamponi effettuati, sono 3.724 i nuovi positivi. I guariti/dimessi sono 1.875. Lieve aumento della pressione nelle strutture ospedaliere

Sono 108 i casi di positività al covid in provincia di Lecco nelle ultime ventiquattro ore. Un dato in linea con i giorni precedenti, essendo stato effettuato oggi un alto numero di tamponi, più di 50mila. Da inizio pandemia nel nostro territorio si sono registrati in totale 16.387 casi di Covid-19.

Oggi in Lombardia, a fronte di 51.894 tamponi effettuati, sono 3.724 i nuovi positivi (rapporto al 7,1%). I guariti/dimessi sono 1.875. Lieve aumento della pressione ospedaliera.

Tutti i dati di oggi, venerdì 19 febbraio

i tamponi effettuati: 51.894 (di cui 38.842 molecolari e 13.052 antigenici) totale complessivo: 6.287.867

i nuovi casi positivi: 3.724 (di cui 144 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 493.987 (+1.875), di cui 3.414 dimessi e 490.573 guariti

in terapia intensiva: 373 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.733 (+17)

i decessi, totale complessivo: 27.971 (+33)

I nuovi casi per provincia