Coronavirus, il punto: il contagio rallenta, 16 nuovi casi nel Lecchese

Sono 16 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di ben 38mila test effettuati in tutta la Lombardia. Migliora, dunque, il dato delle nuove positività, anche a livello regionale. Il totale delle persone contagiate (e conteggiate dalle autorità sanitarie) nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 14.467.

In Lombardia, a fronte di 38.593 tamponi effettuati, sono 1.876 i nuovi positivi (rapporto al 4,8%). I guariti/dimessi sono 1.573. Ancora in aumento i ricoveri extraterapia intensiva (+31). Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici.

I dati di oggi, mercoledì 20 gennaio

i tamponi effettuati: 38.593 (di cui 29.232 molecolari e 9.361 antigenici) totale complessivo: 5.311.238

i nuovi casi positivi: 1.876 (di cui 73 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 438.058 (+1.573), di cui 3.572 dimessi e 434.486 guariti

in terapia intensiva: 428 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.650 (+31)

i decessi, totale complessivo: 26.405 (+66)

I nuovi casi per provincia

Milano: 434 di cui 187 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 373;

Como: 175;

Cremona: 71;

Lecco: 16;

Lodi: 41;

Mantova: 145;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 99;

Sondrio: 55;

Varese: 199.

Vaccinazioni oltre quota 200mila

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 12.061 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 200.124 somministrazioni dall'inizio della campagna, raggiungendo il 78,7% delle dosi finora disponibili. Il nuovo aggiornamento sarà comunicato domani. Nel frattempo, sono segnalati ritardi nella consegna delle dosi che potrebbero causare problemi.