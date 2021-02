Coronavirus, il punto: 66 nuovi casi nel Lecchese, in Lombardia rapporto al 7,6%

È stato diffuso nel pomeriggio di oggi il consueto bollettino Covid di Regione Lombardia: nelle ultime ventiquattro ore i contagi registrati sono 2.514 a fronte di 33.148 tamponi effettuati, facendo segnare un decremento rispetto ai giorni scorsi ma con un rapporto al 7,6% in lieve risalita. Il contagio dunque è da considerarsi in leggero aumento.

Le persone ricoverate con sintomi negli ospedali della Lombardia sono 3.741, ovvero 19 in più rispetto a sabato (si tratta, come sempre, di un "saldo" tra i ricoveri e le dimissioni); quelle in terapia intensiva sono 386, con 16 nuovi ingressi (sabato erano stati 31) e 12 dimissioni (qualcuna in meno di sabato). Infine vanno segnalati, purtroppo, 50 decessi in tutta la Lombardia. Nel Lecchese i nuovi positivi sono 66, che portano il totale da inizio pandemia a 16.567.

Tutti i dati di oggi, domenica 21 febbraio

i tamponi effettuati: 33.148

i nuovi casi positivi: 2.514 (rapporto al 7,6%)

i guariti/dimessi totale complessivo: 496.177

in terapia intensiva: 386 (+16, totale 28.058)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.741 (+19)

i decessi: 50

I nuovi casi per provincia

Sono 649 in provincia di Milano i nuovi casi di positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Protezione Civile, in provincia di Bergamo sono 184, a Brescia 704, a Como 105, a Cremona 79, a Lecco 66, a Lodi 30, a Mantova 83, a Monza e Brianza 279, a Pavia 131, a Sondrio 70 e a Varese 70.