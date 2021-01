Coronavirus: terminata la prima fase delle campagna vaccinale nel Lecchese

Si è conclusa il 18 gennaio 2021 la prima fase vaccinale. I dati del contagio di oggi: 102 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco

Sono 102 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di quasi 38mila test effettuati in tutta la Lombardia. Peggiora sensibilmente, dunque, il dato delle nuove positività, anche a livello regionale. Il totale delle persone contagiate (e conteggiate dalle autorità sanitarie) nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 14.569.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effettuati, sono 2.234 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 2.822.

I dati di oggi, giovedì 21 gennaio

i tamponi effettuati: 37.713 (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici) totale complessivo: 5.348.951

i nuovi casi positivi: 2.234 (di cui 119 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 440.880 (+2.822), di cui 3.516 dimessi e 437.364 guariti

in terapia intensiva: 411 (-17)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.644 (-6)

i decessi, totale complessivo: 26.460 (+55)

I nuovi casi per provincia

Milano: 544 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 106;

Brescia: 436;

Como: 202;

Cremona: 83;

Lecco: 102;

Lodi: 62;

Mantova: 132;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 123;

Sondrio: 60;

Varese: 223.

Vaccinazioni vicine a quota 210mila

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, mercoledì, sono state effettuate 8.918 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 209.042 somministrazioni dall'inizio della campagna, raggiungendo l'82,27% delle dosi finora disponibili. Il nuovo aggiornamento sarà comunicato domani.

Il punto nelle strutture lecchesi

Nel frattempo a Lecco è terminata la prima fase della campagna di vaccinazione, destinata al personale sanitario e ospedaliero, con la somministrazione delle due dosi di vaccino a 9.098 persone da fine dicembre al 18 gennaio 2021.

10.580 vaccini 1 PERSONALE 2.533 totale: 6.296 totale: 9.098





2 ALTRI SANITARI 3.763 Ditte esterne 830 Croci ATS USCA MMG INRCA Villa Beretta Talamoni 3 RSA 2.802 totale: 2.802 Mangioni Medea

DATA 17/01/21 Dipendenti 3.520 Numero Dipendenti aderenti 2.610 74,14% Numero Dipendenti vaccinati che hanno aderito 2.533 98%

Il 2% dei dipendenti aderenti non ancora vaccinato per problemi personali è in fase di recupero durante questa settimana.