Coronavirus, il punto: 48 nuovi casi nel Lecchese, in Lombardia il rapporto cresce

A fronte di nemmeno 18mila tamponi effettuati, in regione sono 1.491 i nuovi positivi. Deciso aumento della pressione nelle strutture ospedaliere, registrati 45 decessi

Sono state trovate altre 1.491 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di lunedì 22 febbraio, i casi (1.023 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 17.871 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è in risalita, all'8.34%. A Lecco sono 48 i nuovi positivi, che fanno salire il totale da inizio pandemia a 16.615.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 26 nuovi accessi in terapia intensiva in Lombardia. Il totale dei letti di rianimazione occupati è aumentato di 5 unità rispetto a ieri; ora sono 391 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali.

I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 85 unità per un totale di 3.826. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.217 persone affette dai sintomi del SarsCov2 (90 in più rispetto a domenica). È il numero più alto da inizio 2021.

Tutti i dati di oggi, domenica 21 febbraio

i tamponi effettuati: 17.871 (di cui 15.319 molecolari e 2.552 antigenici) totale complessivo: 6.382.898

i nuovi casi positivi: 1.491 (di cui 53 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 499.299 (+3.122), di cui 3.471 dimessi e 495.828 guariti

in terapia intensiva: 391 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.826 (+85)

i decessi, totale complessivo: 28.103 (+45)

I nuovi casi per provincia

Milano: 509 di cui 184 a Milano città;

Bergamo: 186;

Brescia: 427;

Como: 18;

Cremona: 31;

Lecco: 48;

Lodi: 19;

Mantova: 34;

Monza e Brianza: 109;

Pavia: 40;

Sondrio: 0;

Varese: 34.

Contagiati totali Provincia di Lecco: 16.699 (4,95% popolazione)

Decessi Provincia di Lecco: 789

I primi 10 Comuni lecchesi per contagi totali