Coronavirus, il punto: 70 casi di positività nel Lecchese, venerdì riapre l'ospedale in Fiera

Coronavirus: a Lecco oggi 70 contagi, ancora con un grande numero di tamponi eseguiti. Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale così a quota 3.804 casi accertati.

In Lombardia sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5. Aumentano, da mercoledì, i ricoveri con 174, mentre le terapie intensive sono ben 22 in più, il doppio rispetto a 24 ore fa. Da segnalare anche l'alto numero di guariti/dimessi, 468.

Riapre l'ospedale in Fiera

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato oggi quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l'ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti.

I dati di oggi, 21 ottobre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 35.715, totale complessivo: 2.610.718

i nuovi casi positivi: 4.125 (di cui 202 ‘debolmente positivi’ e 29 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti

in terapia intensiva: 156 (+22)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.695 (+174)

i decessi, totale complessivo: 17.152 (+29)

I nuovi casi per provincia