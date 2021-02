Coronavirus, il punto: i nuovi casi nel Lecchese salgono a 137, in Lombardia rapporto all'8,2%

Oggi in Lombardia, a fronte di 51.473 tamponi effettuati, sono 4.243 i nuovi positivi. I guariti/dimessi sono 1.596. Netto aumento dei ricoveri non in terapia intensiva (+78)