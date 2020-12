Coronavirus, il punto: ancora pochissimi tamponi, 13 nuovi casi nel Lecchese

Il giorno dopo l'inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19 in provincia di Lecco, nelle ultime ventiquattro ore in regione sono stati effettuati ancora, come ieri, pochissimi tamponi, poco più di 5mila. Da noi si sono dunque verificati soltanto 13 casi. Il totale delle persone contagiate nel territorio lecchese da inizio pandemia sale così a quota 13.141.

In regione Lombardia, a fronte di 5.486 tamponi effettuati, sono 573 i nuovi positivi (rapporto stabile al 10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093. Crescono, anche se di solo quattro unità, le terapie intensive.

I dati di oggi, lunedì 28 dicembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 5.486 totale complessivo: 4.791.224

i nuovi casi positivi: 573 (di cui 31 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 392.854 (+5.093), di cui 3.541 dimessi e 389.313 guariti

in terapia intensiva: 512 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.791 (-10)

i decessi, totale complessivo: 24.909 (+42)

I nuovi casi per provincia

Milano: 135 di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 145;

Como: 34;

Cremona: 10;

Lecco: 13;

Lodi: 12;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 42;

Sondrio: 1;

Varese: 101.

