Coronavirus, il punto: 91 tamponi positivi nel Lecchese, il rapporto risale

I dati del contagio risalgono in Lombardia, anche se nel Lecchese in proporzione ai tamponi effettuati rimangono stabili. Covid-19, nelle ultime ventiquattro ore in regione sono stati effettuati quasi 33mila tamponi, con numero di positività nel Lecchese pari a 91. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 13.326.

In regione Lombardia a fronte di 32.858 tamponi effettuati sono 3.859 i nuovi positivi (il rapporto risale all'11,7%). I guariti/dimessi sono 2.147.

I dati di oggi, giovedì 31 dicembre

i tamponi effettuati: 32.858 totale complessivo: 4.859.567

i nuovi casi positivi: 3.859 (di cui 197 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 399.157 (+2.147), di cui 3.569 dimessi e 395.588 guariti

in terapia intensiva: 489 (+8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.437 (-180)

i decessi, totale complessivo: 25.123 (+85)

I nuovi casi per provincia