Coronavirus, il punto: salgono a 276 i pazienti ricoverati nel Lecchese

Sono 178 i pazienti ricoverati, con ancora 5 i posti liberi nell'area "filtro rosso", all'ospedale Manzoni per quanto concerne la gestione dell'emergenza - 169 occupati su 173 più 9 pazienti "sforati" in reparti no-covid - con 153 persone attualmente positive, la terapia intensiva sempre piena (10 posti). Un dato stabile rispetto agli ultimi giorni, mentre a Merate sono 89 i pazienti ricoverati su 98 posti attrezzati, che significa 9 disponibilità; 6 le terapie intensive occupate.

I dati sono aggiornati alla mattina di giovedì 5 novembre 2020. Rispetto a tre giorni fa si evince che la situazione è pressoché immutata a Lecco ma a Merate sono stati allestiti e occupati quasi quaranta posti in più, essendo lunedì 2 novembre 52 posti di cui 50 occupati. In totale, nei presidi ospedalieri della Asst Lecco sono ricoverati per covid 267 pazienti contro i 228 di lunedì.

I dati aggiornati a giovedì 5 novembre

Sono 189 i tamponi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, un dato molto inferiore a quello dei giorni scorsi in proporzione al numero di tamponi effettuati. Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale a 6.297 casi accertati.

I tamponi effettuati oggi a livello lombardo sono 41.544, i nuovi positivi 8.822. Il rapporto è pari al 21,2%. I guariti/dimessi sono 892. Ancora 300 i ricoveri in ospedale, contenuti quelli in terapia intensiva (15). Questo in attesa degli eventuali riscontri più concreti delle misure di contenimento adottate nei giorni scorsi con ordinanze e Dpcm.

I dati di oggi, 5 novembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 41.544, totale complessivo: 3.125.958

i nuovi casi positivi: 8.822 (di cui 444 'debolmente positivi' e 66 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 102.502 (+892), di cui 5.580 dimessi e 96.922 guariti

in terapia intensiva: 522 (+15)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.318 (+300)

i decessi, totale complessivo: 17.987 (+139)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.654, di cui 1.367 a Milano città;

Bergamo: 252;

Brescia: 703;

Como: 615;

Cremona: 197;

Lecco: 189;

Lodi: 173;

Mantova: 231;

Monza e Brianza: 898;

Pavia: 578;

Sondrio: 115;

Varese: 973.

