Coronavirus, il punto: 88 casi di positività nel Lecchese, crescono i ricoverati non in terapia intensiva

Sono 88 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di poco meno di 28mila e cinquecento test effettuati in tutta la Lombardia. In proporzione, numeri che continuano a restare degni di attenzione sulla circolazione del virus nel nostro territorio. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 13.667.

In regione Lombardia, a fronte di 28.462 tamponi effettuati sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486.

I dati di oggi, mercoledì 6 gennaio

i tamponi effettuati: 28.462 totale complessivo: 4.959.414

i nuovi casi positivi: 2.952 (di cui 140 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 412.034 (+2.486), di cui 3.474 dimessi e 408.560 guariti

in terapia intensiva: 471 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.424 (+80)

i decessi, totale complessivo: 25.498 (+92)

I nuovi casi per provincia

Milano: 727 di cui 310 a Milano città;

Bergamo: 136;

Brescia: 681;

Como: 159;

Cremona: 115;

Lecco: 88;

Lodi: 89;

Mantova: 274;

Monza e Brianza: 175;

Pavia: 291;

Sondrio: 77;

Varese: 95.

Lombardia, settemila vaccini

Nelle strutture sanitarie della Lombardia oggi sono state effettuate circa 7.000 vaccinazioni anti-Covid. Il dato complessivo sale quindi a oltre 24.100 somministrazioni dall’inizio della campagna. I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta oggi.