Coronavirus, il punto: 129 positività riscontrate, basso il numero dei tamponi eseguiti

Crescono sensibilmente i nuovi positivi giornalieri in provincia di Lecco, oggi 129 a fronte di un basso numero di tamponi effettuati; tenendo conto dei 27 accertati nella giornata di domenica, si tocca quota 156 in due giorni, 78 ogni al giorno, dato decisamente in linea con il trend di tutti i giorni precedenti. Il totale delle persone contagiate dal Covid-19 nel territorio lecchese da inizio pandemia sale così a quota 11.911.

Ancora una volta, a livello lombardo diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-26) e nei reparti (-10). Il numero dei tamponi effettuati è 16.757 e 1.562 sono i nuovi positivi (9,3%). I guariti/dimessi sono 1.885. Ecco, di seguito, tutti i dati di oggi in Lombardia.

I dati di oggi, lunedì 7 dicembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 16.757 totale complessivo: 4.296.089

i nuovi casi positivi: 1.562 (di cui 149 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 291.705 (+1.885), di cui 6.616 dimessi e 284.975 guariti

in terapia intensiva: 781 (-26)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.362 (-10)

i decessi, totale complessivo: 23.080 (+56)

I nuovi casi per provincia