Coronavirus, il punto: 78 tamponi positivi nel Lecchese, eseguiti 20mila test

Sono 78 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di poco più di 20mila test effettuati in tutta la Lombardia. In proporzione, numeri che continuano a restare degni di attenzione sulla circolazione del virus nel nostro territorio. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 13.745.

In regione Lombardia, a fronte di 20.331 tamponi effettuati sono 2.799 i nuovi positivi (13,7%). I guariti/dimessi sono 1.214.

I dati di oggi, giovedì 7 gennaio

i tamponi effettuati: 20.331 totale complessivo: 4.979.745

i nuovi casi positivi: 2.799 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 413.248 (+1.214), di cui 3.563 dimessi e 409.685 guariti

in terapia intensiva: 473 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.363 (-61)

i decessi, totale complessivo: 25.532 (+34)

I nuovi casi per provincia