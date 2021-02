Coronavirus, i dati di domenica 14 febbraio: 40 casi nel Lecchese, 1.987 in Lombardia

Oggi in Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). Il rapporto è al 6,5%. Prenotazioni vaccini over 80: nella prima giornata il call center ha risposto a oltre 28mila chiamate

In provincia di Lecco nelle ultime ventiquattro ore sono 40 i nuovi casi di positività al Covid, con un alto numero di tamponi effettuato su scala regionale. Si registra dunque un lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Da inizio pandemia i casi nel Lecchese salgono così a quota 16.099.?

Oggi in Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effettuati, sono 1.987 i nuovi positivi (rapporto al 6,5%). I guariti/dimessi sono 484.680.

I dati di oggi, domenica 14 febbraio, in Lombardia

i tamponi effettuati: 30.289 (di cui 23.862 molecolari e 6.427 antigenici) totale complessivo: 6.111.063

i nuovi casi positivi: 1.987 (di cui 101 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 484.680 (+500), di cui 3.330 dimessi e 481.350 guariti

in terapia intensiva: 364 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.562 (-12)

i decessi, totale complessivo: 27.781 (+21)

I nuovi casi per provincia

Milano: 504 di cui 210 a Milano città;

Bergamo: 162;

Brescia: 617;

Como: 83;

Cremona: 52;

Lecco: 40;

Lodi: 23;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 228;

Pavia: 85;

Sondrio: 44;

Varese: 49.

Vaccini over 80, come richiedere la prenotazione

Per ricevere informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale over 80 anti Covid-19 in Lombardia, spiega una nota dell'assessorato regionale al Welfare, da sabato 13 febbraio è possibile chiamare il numero verde per l'emergenza Coronavirus 800.89.45.45 istituito da Regione Lombardia per rispondere alle richieste in merito al contenimento e alla gestione del contagio.

Il numero verde Coranovirus 800.89.45.45 - prosegue la nota - fornisce utili informazioni sul sistema di raccolta delle adesioni vaccinali destinate agli over 80 che partirà domani, lunedì 15 febbraio.

Regione Lombardia, attraverso la raccolta delle adesioni, per le quali ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl. it), potrà gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione delle somministrazioni delle dosi, che avrà avvio da giovedì 18 febbraio. Nella giornata di ieri - conclude la nota - il numero verde Coronavirus, attraverso l'impiego di 430 addetti, ha risposto a più di 28mila chiamate.