Coronavirus, il punto: i nuovi casi tornano a salire nel Lecchese

Sono 122 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, dato in netto rialzo rispetto a quello di ieri (quando erano 70 su pochi tamponi in più). Da inizio pandemia, nel nostro territorio i casi salgono così a 15.034 in totale.

Oggi in Lombardia, diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-36). A fronte di 41.677 tamponi effettuati, sono 2.603 i nuovi positivi (rapporto al 6,2%). I guariti/dimessi sono 1.714.

Tutti i dati di oggi, giovedì 28 gennaio

i tamponi effettuati: 41.677 (di cui 31.142 molecolari e 10.535 antigenici) totale complessivo: 5.567.301

i nuovi casi positivi: 2.603 (di cui 121 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 456.106 (+1.714), di cui 3.409 dimessi e 452.697 guariti

in terapia intensiva: 371 (-6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.537 (-36)

i decessi, totale complessivo: 26.939 (+88)

I nuovi casi per provincia