Coronavirus, il Punto: da una settimana nessun tampone positivo in provincia di Lecco

Ancora una volta il Lecchese è "covid free". Nella giornata di mercoledì agosto, per la sesta volta consecutiva, non si sono registrati casi di infezione da Covid-19. Per trovare una nuova positività è necessario ormai andare indietro di una settimana. Da inizio epidemia il totale delle persone positive in provincia resta dunque fermo a quota 2.878.

Relativamente al numero dei nuovi positivi di oggi in Lombardia, si evidenzia che tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri, che conta - a oggi - in tutto 97 casi. Altro lieve incremento dei ricoverati, nell'ordine di qualche unità.

I dati di oggi, mercoledì 5 agosto

i tamponi effettuati: 9.260, totale complessivo: 1.335.383

i nuovi casi positivi: 138 (di cui 13 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.872 (+62), di cui 72.412 guariti e 1.460 dimessi

in terapia intensiva: 11 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (+4)

i decessi: totale complessivo 16.824 (+5)

I nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui 8 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 15;

Como: 5;

Cremona: 3;

Lecco: 0;

Lodi: 4;

Mantova: 62*;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 3.

Gallera: «Potenziamento rete territoriale, tamponi prenotabili anche da medici di base»

«Novità importanti per la rete dell'assistenza territoriale in relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, al monitoraggio e alla tempestiva presa in carico dei casi positivi al fine di contrastare la diffusione del Covid 19».

L'assessore al Welfare Giulio Gallera sintetizza così le finalità "Piano operativo" varato oggi dalla Giunta regionale, che completa il quadro delle azioni anti-covid programmate e messe in atto da Regione Lombardia in questi mesi. Un "Piano" elaborato a seguito di un approfondito confronto con i rappresentanti degli Ordini dei Medici e degli Infermieri, dei Sindacati Confederali lombardi, dell'ANCI, e con il Comitato Tecnico Scientifico e le Direzioni strategiche delle Ats e delle Asst.