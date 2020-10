Coronavirus, il punto: cinque casi nel Lecchese, in aumento i tamponi

Cinque casi registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco. Questo il report odierno diffuso da Regione Lombardia per quanto concerne il Covid-19. Quattro positività in meno di ieri, dunque, con più tamponi effettuati, da 16mila a 21mila. Il totale da inizio epidemia in provincia sale così a quota 3.140.

A livello lombardo sono 147 i guariti/dimessi, 520 i nuovi positivi con 21.569 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,4%, leggermente superiore a quella di ieri. I decessi sono 5, preoccupa l'incremento costante dei ricoveri, solo ieri +19 per un totale di 339, anche se le terapie intensive rimangono ferme a 40.

«Ricordiamo - precisano gli uffici della Regione - che l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale».

Tutti i dati di oggi, 7 ottobre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 21.569, totale complessivo: 2.232.796

i nuovi casi positivi: 520 (di cui 54 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 82.331 (+147), di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti

in terapia intensiva: 40 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 339 (+19)

i decessi, totale complessivo: 16.978 (+5)

I nuovi casi per provincia

Milano: 182, di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 52;

Como: 45;

Cremona: 45

Lecco: 5;

Lodi: 12;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 46;

Sondrio: 4;

Varese: 54.

