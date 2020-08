Coronavirus, il punto: sabato 8 agosto il Lecchese è "covid free"

Il nostro territorio torna a essere "covid free". Dopo i sette casi di giovedì e i due di venerdì, zero tamponi positivi. Aumentano i guariti e dimessi in Lombardia (+171), diminuiscono i ricoveri (-8) e nessun contagio a Lecco e Pavia. Questi i principali dati di sabato 8 agosto. Da inizio epidemia il totale delle persone positive in provincia rimane così a quota 2.887.

Relativamente al numero dei nuovi "positivi" di oggi, si evidenzia che tra i 9 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.

I dati di oggi, sabato 8 agosto

i tamponi effettuati: 6.382, totale complessivo: 1.358.872

i nuovi casi positivi: 76 (di cui 11 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo:74.403 (+171 ), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti

in terapia intensiva: 9 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (-8)

i decessi, totale complessivo: 16.832 (+3)

I nuovi casi per provincia