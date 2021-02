Coronavirus, il punto: 25 casi di positività nel Lecchese. Basso il numero di test eseguiti

A fronte di 17.151 tamponi effettuati, sono 1.043 i nuovi positivi (6,3%). I guariti/dimessi sono 3.643. Questi alcuni dei dati più significativi sulla situazione Coronavirus in Lombardia relativi alla giornata di oggi, lunedì 1 febbraio. Purtroppo, però, altre 52 persone hanno perso la vita. Il report, che riportiamo di seguito, è come sempre diffuso dalla Regione.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 21, in calo rispetto ai 75 di domenica. Da inizio pandemia, nel nostro territorio i casi salgono così a quota 15.259 in totale.

I dati di oggi, lunedì 1 febbraio, in Lombardia:

i tamponi effettuati: 17.151 (di cui 14.608 molecolari e 2.543 antigenici) totale complessivo: 5.682.564

i nuovi casi positivi: 1.093 (di cui 47 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 463.522 (+3.643), di cui 3.200 dimessi e 460.322 guariti

in terapia intensiva: 371 (+9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.489 (-14)

i decessi, totale complessivo: 27.150 (+52)

I nuovi casi per provincia: