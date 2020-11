Coronavirus, il punto: boom di guariti e dimessi nel territorio regionale

Boom di guariti e dimessi nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia sul fronte Covid-19: sono ben 6.780, un numero mai registrato in un solo giorno in questa seconda ondata dell'epidemia. Rimangono però ancora alti i numeri di accesso agli ospedali in regione, con 268 ricoveri e 38 in terapia intensiva. Il dato incoraggiante è che il rapporto fra i tamponi effettuati oggi, 47.194, e i nuovi positivi, 10.955, non cresce ed è pari al 23,2%. I guariti/dimessi sono 6.780.

Nel Lecchese si registrano 274 nuovi contagi, dato inferiore, proporzioni alla mano, a quello di ieri, con più del doppio dei tamponi effettuati. In totale da inizio pandemia nel nostro territorio ci sono stati 7.554 casi accertati. Ecco di seguito tutti i dati di martedì 10 novembre.

Tutti i dati di oggi, martedì 10 novembre:

i tamponi effettuati: 47.194, totale complessivo: 3.324.961

i nuovi casi positivi: 10.955 (di cui 519 'debolmente positivi' e 61 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 122.410 (+6.780), di cui 6.251 dimessi e 116.159 guariti

in terapia intensiva: 708 (+38)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.682 (+268)

i decessi, totale complessivo: 18.571 (+129)

I nuovi casi per provincia: