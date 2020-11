Coronavirus, il punto: oltre cinquantamila tamponi eseguiti, scende il rapporto con le positività. Nel Lecchese altri 243 casi

Sono timidamente, ma nuovamente positivi i numeri relativi al Covid-19 in Lombardia. Come riferito dalla Regione, sono alti i numeri di accesso agli ospedali in regione, con 225 ricoveri e 56 in terapia intensiva. Il dato incoraggiante è che il rapporto fra i tamponi effettuati oggi, 52.712, e i nuovi positivi, 8.180, scende fino al 15,52%. I guariti/dimessi sono 1.615.

Nel Lecchese si registrano 243 nuovi contagi, dato inferiore, anche in termini assoluti, a quello di ieri. In totale, da inizio pandemia nel nostro territorio ci sono stati 7.797 casi accertati. Ecco di seguito tutti i dati di mercoledì 11 novembre.

Tutti i dati di oggi, mercoledì 11 novembre:

i tamponi effettuati: 52.712, totale complessivo: 3.377.673

i nuovi casi positivi: 8.180 (di cui 443 'debolmente positivi' e 69 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 124.025 (+1.615), di cui 6.664 dimessi e 117.361 guariti

in terapia intensiva: 764 (+56)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.907 (+225)

i decessi, totale complessivo: 18.723 (+152)

I nuovi casi per provincia: