Coronavirus, il punto: 36 nuovi positivi nel Lecchese, al Manzoni solo 5 posti liberi

Sono 36 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Lecco , in un lunedì in cui i tamponi sono dimezzati dal giorno precedente, per un rapporto sempre in crescita. Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale così a quota 3.588 casi accertati.

A livello regionale sono 1.687 i nuovi positivi con soli 14.577 tamponi giornalieri effettuati, per una percentuale che comunque sale ancora, 11,5%.

Ospedale di Lecco: occupati 59 posti su 64

La Asst Lecco ha comunicato anche oggi la situazione interna al Manzoni: il totale dei positivi covid in trattamento in ospedale è 59 (su 64 posti disponibili). A oggi, lunedì 19 ottobre, sono occupati i 6 posti di terapia intensiva, 3 su 4 di sub-intensiva, i 14 di malattie infettive e i 6 di sub-intensive nello stesso reparto. Rimangono liberi 2 posti sia nel reparto filtro-covid sia nel reparto specialistico covid positivi, per un totale di 5 posti liberi. È evidente come la situazione sia già al limite della saturazione.

I dati di oggi, lunedì 19 ottobre

tamponi effettuati: 14.577, totale complessivo: 2.516.861

i nuovi casi positivi: 1.687 (di cui 111 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 86.738 (+341), di cui 1.718 dimessi e 85.020 guariti

in terapia intensiva: 113 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.136 (+71)

i decessi, totale complessivo: 17.084 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.

La situazione nei comuni del Lago

Con l'aumentare del numero di casi di positività al Covid-19, i sindaci del territorio sono tornati ad aggiornare la popolazione sul numero di contagiati, proprio come avveniva durante la prima ondata epidemica della scorsa primavera.

A Mandello, il bollettino di lunedì 19 ottobre 2020 diffuso dal sindaco Riccardo Fasoli parla di 8 positività accertate, più 3 soggetti in quarantena preventiva.

Fasoli ricorda ai mandellesi che, «considerando l'accesso contingentato torna obbligatorio fissare appuntamento per l'accesso agli uffici comunali. Non vi è obbligo di appuntamento per necessità relative ai servizi scolastici, protocollo o alla biblioteca per ritiro/consegna libri.

Nella vicina Lierna, invece, il sindaco Silvano Stefanoni ha comunicato la positività di due cittadini mentre altri tre sono in sorveglianza attiva. Ad Abbadia Lariana il numero dei contagiati è tre.