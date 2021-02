Coronavirus, il punto: 64 nuovi casi nel Lecchese, cala il rapporto in Lombardia

Sono 64 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, dato in lieve risalita in proporzione ai tamponi effettuati. Da inizio pandemia, nel nostro territorio i casi salgono così a quota 15.358 in totale.

A livello lombardo continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, sono 1.738 i nuovi positivi (rapporto al 4,4%). I guariti/dimessi sono 906.

I dati di oggi, mercoledì 3 febbraio, in Lombardia

i tamponi effettuati: 38.651 (di cui 28.390 molecolari e 10.261 antigenici) totale complessivo: 5.743.914.

i nuovi casi positivi: 1.738 (di cui 80 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 467.193 (+906), di cui 3.164 dimessi e 464.029 guariti

in terapia intensiva: 359 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.554 (+10)

i decessi, totale complessivo: 27.259 (+46)

I nuovi casi per provincia