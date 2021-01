Coronavirus, il punto: 55 nuovi casi nel Lecchese, rapporto in lieve aumento

Oggi in Lombardia, a fronte di 18.777 tamponi effettuati, sono 1.484 i nuovi positivi. I guariti/dimessi sono 4.465. Calano, nel complesso, i ricoveri nei reparti ospedalieri

Sono 55 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco. Oggi in Lombardia, a fronte di 18.777 tamponi effettuati, sono 1.484 i nuovi positivi (rapporto in risalita, 7,9%). I guariti/dimessi sono 4.465. Calano, nel complesso, i ricoveri nei reparti ospedalieri. I decessi registrati sono 46.

Sono questi i dati più rilevanti del report quotidiano sulla situazione Coronavirus diffusi da Regione Lombardia e relativi alla giornata di oggi, lunedì 25 gennaio. Ieri i contagi tra Lecco e provincia erano invece stati 50. Da inizio pandemia nel nostro territorio i casi salgono così a 14.783 in totale.

Tutti i dati di oggi, lunedì 25 gennaio

i tamponi effettuati: 18.777 (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici) totale complessivo: 5.456.775

i nuovi casi positivi: 1.484 (di cui 59 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 450.069 (+4.465), di cui 3.311 dimessi e 446.758 guariti

in terapia intensiva: 407 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.412 (-16)

i decessi, totale complessivo: 26.712 (+46)

I nuovi casi per provincia: