Coronavirus, il punto: calano i contagi nel Lecchese, oggi 67 positivi

In Lombardia, a fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (rapporto al 9,1%), con 80 ricoveri in ospedale più di ieri

L'epidemia continua il suo corso, mentre il contagio nel Lecchese fa segnare oggi una lieve frenata. I numeri di oggi - 5 marzo - diffusi come ogni giorno dalla Regione parlano di 67 tamponi positivi nel territorio, che portano il totale da inizio pandemia a 17.960.

In Lombardia, oggi, a fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (rapporto al 9,1%). I guariti/dimessi sono 1.415. Continua a crescere ogni giorno il numero di ricoverati negli ospedali (in tutto +80). Dati che evidenziano il trend di crescita, come testimonia la zona arancione rafforzata istituita giovedì e confermata nella giornata di oggi.

Tutti i dati di oggi, venerdì 5 marzo, in Lombardia

i tamponi effettuati: 57.154 (di cui 39.686 molecolari e 17.468 antigenici) totale complessivo: 6.878.580

i nuovi casi positivi: 5.210 (di cui 169 "debolmente positivi")

i guariti/dimessi totale complessivo: 519.186 (+1.415), di cui 4.319 dimessi e 514.867 guariti

in terapia intensiva: 543 (+11)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.804 (+69)

i decessi, totale complessivo: 28.638 (+61)

I nuovi casi per provincia