Auto finisce fuori strada, donna soccorsa d'urgenza a Cortenova

Incidente stradale con intervento dei soccorsi in codice rosso nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, a Cortenova. Gli uomini del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza in via Silvio Pellico dove un'auto è uscita di strada poco dopo le 18.30.

A bordo viaggiava una 43enne, le cui condizioni sono poi apparse meno gravi rispetto all'inizio, nonostante un brutto trauma riportato a seguito dell'impatto. Sul posto l'ambulanza del Soccorso di Introbio e l'auto con il medico a bordo.

Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale. Dopo le prime cure del caso, la paziente è stata trasferita in ospedale a Lecco in codice giallo. Stando alle prime notizie raccolte, la donna avrebbe riportato un trauma al rachide.