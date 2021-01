Infortunio sul lavoro a Cortenova, uomo soccorso con l'elicottero

Infortunio sul lavoro in una ditta di via Largo de' Vecchi a Cortenova. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire oggi pomeriggio, giovedì 14 gennaio, per prestare aiuto a un uomo di 47 anni. L'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15 e sul posto - oltre all'ambulanza del Soccorso di Introbio - si è portato anche l'elisoccorso da Como.

Stando alle prime notizie raccolte, il lavoratore ha riportato un brutto trauma a seguito dello schiacciamento di un piede ed è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per tutte le cure e gli accertamenti del caso. Allertati anche Ats e i carabinieri del Comando di Lecco.