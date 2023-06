Nel vivo il progetto Argo contro le truffe agli anziani: "Massima attenzione"

Aumenta anche nel territorio lecchese la popolazione anziana e, nell'ultimo periodo, i vigliacchi tentativi di furti e truffe a danno dei pensionati e delle persone più fragili. Anche per questo associazioni, forze dell'ordine ed enti locali hanno avviato una serie di iniziative per informare tutti sul comportamento da tenere e la massima attenzione da prestare di fronte a situazioni di possibile rischio. Tra i progetti spicca quello intitolato "Argo - occhio alle truffe" promosso dall'Auser, dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera (ente capofila) e dalla cooperativa Sineresi. Martedì 20 giugno dalle ore 15 alle 16.30 presso la sala consigliare del comune di Cortenova si terrà un incontro sul tema aperto a tutti e in particolare agli anziani.

"Il trend di costante aumento della percentuale di persone anziane e il conseguente invecchiamento della popolazione, fenomeno di carattere nazionale, si riflette in modo significativo sul territorio della Valsassina e Valvarrone - ricordano Auser e Comunità montana - Nel 2020 la popolazione over 65 rappresentava il 25% rispetto a quella complessiva del territorio. Dai dati emerge come il maggiore numero di vittime di truffa si collochi nello strato di popolazione fra i 65 e i 70 anni. Le persone anziane per alcune caratteristiche come età, minore vigore fisico, bisogno di relazione sono esposte ai reati contro il patrimonio. Le truffe, oltre ad apportare danni di natura economica, rappresentano situazioni pericolose, soprattutto quando il truffatore valica la soglia dell’abitazione dell’anziano".

Il tema dell'aspetto psicologico oltre al pericolo in senso stretto

La persona vittima di truffa subisce anche il trauma di natura psicologica, con il conseguente sentimento di vergogna, senso di inadeguatezza e ingenuità, i quali possono portare ad isolarsi. "Il progetto Argo, sostenuto anche dalla Regione - aggiunge la Comunità montana - mira a contrastare i fenomeni criminali di frode nei confronti della popolazione anziana attraverso interventi di sensibilizzazione e prevenzione dei reati fornendo alla popolazione gli strumenti per identificare possibili situazioni di pericolo e informare rispetto ai servizi sul territorio dedicati. È stata molto partecipata la formazione svolta nei tre incontri promossi a maggio dagli operatori sociali del servizio di telefonia sociale dell’Auser e dell’area anziani della Cooperativa Sineresi, che quotidianamente assistono le persone anziane e che possono pertanto essere un supporto importante nell’informazione sul tema".

All'incontro il vicecomandante Maggio e le due psicologhe Rosa e Bonanomi

Nell'incontro di martedì 20 maggio a Cortenova interverranno proprio i volontari di Auser Lecco in collaborazione con la cooperativa Sineresi, Marco Maggio (vice commissario di polizia locale) le dottoresse Elisa Rosa e Giulia Bonanomi (psicologhe e psicoterapeute). Durante gli incontri verranno forniti gli strumenti utili per evitare le truffe prevenendole e riconoscendole, reagire nel modo corretto quando ci si accorge di essere in una situazione ingannevole, rivolgersi ai servizi dedicati se si è vittima di frode. Verrà inoltre distribuita ai partecipanti la dispensa informativa.

Dossi e Canepari: "Un progetto importante"

"Sono soddisfatto di fare tutto questo con le istituzioni - dichiara Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum - La tutela dell’anziano passa anche attraverso informazioni che sappiano indicare loro in merito a come comportarsi per tutelarsi dai truffatori. Queste riunioni servono a fornirli di consapevolezza rispetto a ciò che può succedere nella vita quotidiana". Sulla stessa lunghezza d'onda Fabio Canepari, presidente della Comunità montana Valsassina Valvarrone: "Leggiamo quasi quotidianamente di truffe ai danni degli anziani, sempre di più anche nei nostri paesi. Partecipare a questa occasione offerta da un bando di Regione Lombardia ci è parso doveroso, per trattare con altri significativi soggetti del territorio un tema importante e per dare alle persone gli strumenti per non incorrere in questo rischio".