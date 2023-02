Precipita nella Valle dei Mulini: 60enne soccorso d'emergenza nel buio

Intervento serale sulle montagne lecchesi. I tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, si sono portati nella Valle dei Mulini, all’inizio del sentiero che porta verso Cainallo, dopo la chiamata arrivata verso le 17.30 in centrale. Areu ha allertato il personale per un uomo di sessant’anni precipitato in una zona boschiva molto scoscesa mentre stava effettuando un’escursione in compagnia di un’altra persona.

L’uomo aveva riportato diverse lesioni e quindi è arrivata la chiamata per i soccorsi. Sono partite le squadre territoriali della Valsassina: dieci i tecnici impegnati, più un medico del Cnsas della Stazione. I soccorritori hanno raggiunto la persona infortunata, che è stata stabilizzata, e con una breve calata è statao trasportata fino al punto in cui poteva essere recuperata agevolmente dall’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Il ricovero in ospedale

Per compiere questa operazione, i soccorritori hanno utilizzato il sistema Next, “particolarmente indicato nelle situazioni in cui la persona deve essere immobilizzata nel modo corretto per poi essere issata direttamente a bordo dell’elicottero con il verricello”, riferiscono fonti del Soccorso alpino. L’intervento è terminato verso le 19 con il ricovero in codice giallo all'ospedale di Gravedona (Como): l'uomo ha rimediato un trauma cranio-facciale e alla spalla.