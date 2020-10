Montagna: cane da caccia cade in un dirupo per quaranta metri, lo salvano i pompieri

La squadra del Nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco è intervenuta, nel tardo pomeriggio di sabato 17 ottobre, per soccorrere un cane da caccia di nome Zara, precipitato per circa quaranta metri in un dirupo in località Costa, a metà tra il piazzale della funivia che porta da Lecco a Piani d'Erna e il rifugio Stoppani.

Vista la zona impervia, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato tecniche di recupero di derivazione alpinistica. Una volta terminato il soccorso, l'animale è stato riconsegnato incolume al proprietario.