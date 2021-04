Bollettino covid, i dati di sabato 17 aprile: 69 casi a Lecco

Prosegue la lotta al Covid-19 in Lombardia, così come avviene nel resto dell'Italia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-230). A fronte di 50.170 tamponi effettuati, sono 2.546 i nuovi positivi (5,07%). I guariti/dimessi sono 2.066, ma altre 74 persone hanno perso la vita in sole 24 ore.

Sono questi i dati più rilevanti riferiti alla giornata di oggi, sabato 17 aprile, e diramati come sempre dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, oggi i nuovi contagi da Covid-19 sono 69. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 23.139.

I nuovi casi per provincia

Milano: 253.339 (696)

Brescia: 99.255 (282)

Varese: 78.842 (410)

Monza e della Brianza: 73.848 (222)

Como: 55.489 (233)

Bergamo: 47.864 (182)

Pavia: 41.076 (99)

Mantova: 32.467 (147)

Cremona: 24.719 (63)

Lecco: 23.139 (69)

Lodi: 15.771 (44)

Sondrio: 14.088 (29)

I dati di oggi in Lombardia