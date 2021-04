Bollettino covid, i dati di domenica 18 aprile: 66 casi a Lecco

I tamponi effettuati oggi in regione oggi sono 25.303. Calano ancora in maniera significativa i ricoveri ospedalieri (in totale -186)

Oggi in Lombardia, sul fronte della pandemia da Covid-19, si registrano 1.782 nuovi casi, che al netto dei dimessi (3.142) fa segnare una diminuzione degi attuali positivi pari a 1.424. Si è dunque in una fase di regressione della curva epidemica.

Nelle ultime ventiquattro ore si registrano purtroppo altri 64 decessi. I tamponi effettuati in regione oggi sono 25.303. Calano ancora in maniera significativa i ricoveri ospedalieri (in totale -186). Sono questi i dati più rilevanti riferiti alla giornata di domenica 18 aprile, e diramati come sempre dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, oggi i nuovi contagi da Covid-19 sono 66, un dato in linea con quello di ieri, sabato. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 23.205.

I nuovi casi per provincia

Milano: 253.938 (599)

Brescia: 99.542 (287)

Varese: 78.897 (55)

Monza e della Brianza: 74.027 (179)

Como: 55.591 (102)

Bergamo: 47.999 (135)

Pavia: 41.148 (72)

Mantova: 32.586 (119)

Cremona: 24.785 (66)

Lecco: 23.205 (66)

Lodi: 15.796 (25)

Sondrio: 14.128 (40)

I dati di oggi in Lombardia