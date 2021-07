Bollettino covid, i dati di venerdì 2 luglio: a Lecco 2 nuovi casi

Oggi non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia, in calo i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-6). Rapporto positivi/tamponi stabile allo 0,3%

Nuovo aggiornamento sulla situazione del Covid-19 a Lecco e in Lombardia. Oggi non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-6). A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i nuovi positivi (rapporto stabile allo 0,3%).

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 2 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio lecchese hanno così raggiunto quota 24.953.

Tutti i dati di oggi, venerdì 2 luglio

i tamponi effettuati: 36.933, totale complessivo: 11.661.912

i nuovi casi positivi: 143

in terapia intensiva: 47 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 195 (-6)

i decessi totale complessivo: 33.782 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 61 di cui 32 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 11;

Como: 5;

Cremona: 16;

Lecco: 2;

Lodi: 4;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 15.