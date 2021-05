Bollettino covid, i dati di venerdì 7 maggio: 55 casi a Lecco

Pandemia da Coronavirus: sono 51.195 i tamponi effettuati oggi in Lombardia, per nuovi 1.759 nuovi positivi con un rapporto in contino calo, pari al 3,4%. Diminuiscono ancora i ricoverati nelle terapie intensive (-22) e nei reparti (-104). I guariti/dimessi sono 2.680.

Sono questi i dati più significativi relativi alla giornata di oggi, venerdì 7 maggio, sul fronte della lotta al Coronavirus nell'intera Lombardia. Il report è stato reso noto come ogni giorno da Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi contagi da Covid-19 sono 55. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 24.189.

Tutti i dati di oggi, venerdì 7 maggio

i tamponi effettuati: 51.195 (di cui 31.892 molecolari e 19.303 antigenici) totale complessivo: 9.775.509

i nuovi casi positivi: 1.759 (di cui 107 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 735.292 (+2.680), di cui 3.578 dimessi e 731.714 guariti

in terapia intensiva: 491 (-22)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.968 (-104)

i decessi, totale complessivo: 33.106 (+25)

I nuovi casi per provincia