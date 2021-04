Bollettino covid, i dati di sabato 10 aprile: 99 casi a Lecco

I dati sono stati forniti, come di consueto, dal Ministero della Salute

Nuovo bollettino emesso dal Ministero della Salute contenente gli ultimi aggiornamenti numerici relativi all'emergenza Covid-19 in Lombardia. Nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 53.133 tamponi effettuati, sono 2.974 i nuovi positivi (rapporto al 5,6%). I guariti/dimessi sono 5.434, per un totale di oltre 653.897. Per fortuna continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e nei reparti (-193). Si registra comunque un numero alto di decessi, 81, che porta il totale a 31.676.

Nel nostro territorio si registrano altri 99 casi, un dato percentualmente più basso rispetto ai giorni scorsi, che porta il totale da inizio pandemia (nella sola provincia di Lecco) a quota 22.628.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 53.133, totale complessivo: 8.624.027

i nuovi casi positivi: 2.974

i guariti/dimessi totale complessivo: 653.897 (+5.434)

in terapia intensiva: 824 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.059 (-193)

i decessi, totale complessivo: 31.676 (+81)

I nuovi casi per provincia