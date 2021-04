Bollettino covid, i dati di giovedì 8 aprile: 59 casi a Lecco

Si conferma ormai in discesa la curva del contagio in Lomabardia, provincia di Lecco compresa. A fronte di 54.280 tamponi effettuati, sono 2.537 i nuovi positivi (4,6%), mentre i pazienti guariti o dimessi sono 2.705; in terapia intensiva risultano quattro pazienti in meno, mentre i letti occupati nei reparti covid sono 94 in meno. Le persone ancora decedute sono purtroppo 130, ma quello più nefasto è sempre l'ultimo parametro a calare. Questi i dati più significativi riguardanti la situazione Coronavirus in tutta la Lombardia nella giornata di oggi, giovedì 8 aprile.

In provincia di Lecco si sono riscontrati altri 59 casi di positività. Ieri (a fronte di un numero più basso di tamponi) erano stati 44. Il totale dei contagi da inizio pandemia in tutto il Lecchese sale così a quota 22.413.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418

i nuovi casi positivi: 2.537 (di cui 145 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti

in terapia intensiva: 830 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94)

i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130)

I nuovi casi per provincia