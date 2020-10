Mandello, i contagi da covid salgono. Il sindaco: «Partono dai giovani»

Anche a Mandello il contagio di Covid-19 continua ad aumentare. Sono 14 gli attualmente positivi, con 8 soggetti in quarantena.

Il sindaco Riccardo Fasoli ha ricordato la necessità di indossare sempre la mascherina. «I casi salgono inesorabilmente - ha spiegato - Partono principalmente dai giovani che si trovano fuori dall'ambito scolastico o sportivo senza nessuna protezione (mascherine) e misure di distanziamento. Spesso le consumazioni all'aperto e ai tavoli del bar sono fatti da non conviventi senza mantenimento di distanza e presidi. Così non va. Il contagio si allarga poi alla schiera dei famigliari, mettendo in difficoltà i soggetti più fragili. Sempre la mascherina - ricorda Fasoli - con i non conviventi e distanziamento sia all'aperto che tra le mura domestiche».

Ad Abbadia Lariana dall'aggiornamento di ieri di Ats Brianza sono confermati tre casi positivi al Covid-19, tutti giovani e in buone condizioni presso il proprio domicilio. In sorveglianza attiva 8 persone: due nuclei famigliari affini, una persona in rientro dall'estero e un contatto stretto di caso positivo.

Anche a Lierna casi di covid, al momento due (con tre cittadini in sorveglianza attiva) come comunicato qualche giorno fa dal sindaco Silvano Stefanoni.