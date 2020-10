All'ospedale Manzoni i pazienti covid raddoppiati in una settimana

Costanti modifiche, per garantire nuovi posti covid. L'ospedale Manzoni, uno dei 18 hub riservati da Regione Lombardia alla lotta contro l'epidemia da Coronavirus, continua a cambiare l'assetto dei propri reparti per accoglire pazienti che arrivano in pronto soccorso (e da fuori) con una frequenza sempre maggiore. La pressione causata dall'incremento dei contagi sul Manzoni, a fine ottobre, è sempre più grande.

A mercoledì 28 ottobre i posti riservati al covid sono stati portati a 152, di cui 142 risultano occupati. Sono aumentati rispetto a qualche giorno fa le disponibilità, ora una decina, ma si va pericolosamente verso la capienza di 200 posti indicata una settimana fa dal direttore dell'Asst Lecco Paolo Favini come massimo, riconvertendo l'intero terzo piano. In questi sette giorni, i ricoveri complessivi sono raddoppiati. Al momento risultano in terapia intensiva 10 pazienti su dieci posti disponibili, quelli in trattamento con il casco c-pap sono 15.

I numeri al 28 ottobre

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ultimi cambiamenti

Dal 25 ottobre, informa la stessa Asst, il filtro rosso (posti liberi 18-Neuroscienze) si è allargato all'ortopedia terzo piano (posti liberi 48), il settore neuroscienze 1 è area filtro verde (8 posti), mentre da ieri l'area filtro verde è stata trasferita al secondo piano nell'area week surgery.

Sempre da mercoledì 28 ottobre, si è provveduto all'apertura graduale della sub-intensiva covid.