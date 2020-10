Covid-19, la Asst Lecco fa chiarezza: al momento terapie intensive vuote

Emergenza Covid: nonostante il momento critico nell'andamento della pandemia con una recrudescenza di positività e malati attivi che preoccupa le istituzioni sanitarie, a Lecco le terapie intensive rimangono vuote.

La situazione a livello lombardo si sta facendo preoccupante ogni giorno di più, con l'aumento sensibile dei tamponi positivi. Solo ieri, come comunicato da Regione Lombardia, 43 nel territorio lecchese, dato in costante aumento (e che, certo con meno tamponi effettuati, mancava circa dallo scorso maggio), con 83 ricoveri in tutta la regione più 12 terapie intensive.

La Asst Lecco nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, ha diffuso i dati relativi alla situazione degli ospedali lecchesi, con l'intento di fare chiarezza e tranquillizzare, se possibile, la cittadinanza riguardo una situazione che al momento fa tenere altissima l'attenzione - e un piano anticrisi è già stato predisposto - ma non è certo vicina al limite.

I casi di infenzione da Covid-19, aggiornati al 13 ottobre 2020, all'ospedale Manzoni di Lecco, sono 17 di cui 14 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 nel filtro Covid. In Terapia intensiva non risultano pazienti positivi. Da oggi, informano da Via dell'Eremo, saranno attivati sei posti letto in Terapia intensiva Covid più quattro posti letto in Sub intensiva dedicati, per far fronte a eventuali urgenze.

Per quanto concerne i dati nella fascia 0-18 anni (scuole e autopresentazione da Dgr), sono stati eseguiti 1.227 tamponi con 19 positivi.