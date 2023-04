Incendio in un capannone, 4 mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Incendio in un capannone e pronto intervento in forze da parte dei vigili del fuoco per sedare fiamme e fumo. Il rogo è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 7 aprile, a Cremella, ai danni di uno stabile situato in via Valle di sotto.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei pompieri: due autopompe serbatoio dal comando di Lecco e dal distaccamento di Merate, un'autobotte da Valmadrera e un altro veicolo partito dalla sede provinciale. Alle ore 11.45 le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso.