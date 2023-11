Incendio al tetto di una villetta a Cremeno

Paura per l'incendio che questa mattina ha avvolto il tetto di una villetta a Cremeno. Il rogo è divampato intorno alle ore 9:30 di martedì 7 novembre. Una volta scattato l'allarme, nel comune valsassinese sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco inviati dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera.

I pompieri sono giunti sul posto con quattro automezzi per estinguere le fiamme e il fumo che stavano danneggiando la parte alta dell'abitazione. A mezzogiorno l'intervento di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza è ancora in corso. Non si segnalano fortunatamente persone ferite.