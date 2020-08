Tragedia a Cremeno: incidente con la bici, muore 82enne

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto, a Cremeno. Dalle prime informazioni raccolte, un incidente in bicicletta è costato la vita a un uomo di 82 anni.

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'altra persona, un uomo di 75 anni. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 9: sul posto, lungo la Provinciale 62, grande mobilitazione di mezzi, con due ambulanze della Croce rossa di Ballabio e del Soccorso Valsassinese, l'automedica e l'elicottero partiti dal Sant'Anna di Como.

Per l'82enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. L'altro uomo coinvolto nell'incidente ha riportato un trauma al braccio e un sospetto politrauma, ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Lecco.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Il traffico verso la Valsassina ha subito pesanti ripercussioni.